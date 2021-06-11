TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

Yazar Haluk Özdil, Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok?' programında dikkat çeken konulara değindi.

Haluk Özdil, 'TiME Dergisi 2030’a neden geri sayım yapıyor?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özdil, "Algı operasyonu yapılıyor. İnsanları zihin olarak dünya dışına alıştırıyorlar. Hayal satıyorlar. Sanal ile gerçeği ayıramayan bir insan oluşturmaya çalışıyorlar. 2030 sonrasında bir sitede, Size bir lens takıcaz. O lens ile çöplük üzerinde yürüseniz bile cennete yürümüş gibi olacaksınız’ yazıyor. 2030’de transhümanizmi tam anlamıyla oluşturmaya çalışacaklar. Yeni bir din kurmayı planlıyorlar. Küresellere göre, biz son insanlarız. Herkesin atladığı bir şey var" dedi.

IMF Başkanının bir kentin yok edileceğini söylediğini öne süren Özdil, "15 Ocak 1914 yılında IMF Başkanı çıkıp 7'nin sırrını anlatacağım, dedi. Bu Lagard’ın açıklaması sonrası Jeff Berrick ise ileride tepeli bir kentin yok olacağını söyledi. Bu 7 tepeli kentler deyince akla İstanbul, Kudüs ve Roma geliyor. Lagard çok önemli bir isim. Saydığımız şehirler kadim yerler. Yok edilme anlamında söylemiyorum. Ama bunların uyguladığı ritüellere bakın." dedi.