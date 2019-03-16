0553 313 94 23

TİM'den dikkat çeken dolar açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Kerem Alkin, dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkin, "Nisan ve mayıs ayını, kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar" ifadelerini kullandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:05
TİM'den dikkat çeken dolar açıklaması

Antalya'da bir otelde yapılan toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve gerginliğin en çok makine ve ulaştırma endüstrisi taşıtları sektörünü etkilediğini dile getirdi.

"Türkiye nefes almaya başlar"

Geçen ay itibarıyla 236 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Alkin, "İhracatımız ciddi bir pazar çeşitlendirmesi mücadelesi ortaya koyuyor. Bu her ülkenin yapabileceği bir şey değil." dedi.

Alkin, 236 ülkeye ihracat gerçekleştiren 83 bin ihracatçının tebrik edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"236 ülkeye dokunulmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının hala yüzde 52'si AB ülkelerine. Nisan ve mayıs kuru yönetmek için çok kritik iki ay. Açık ve net söylüyorum bu iki ayı kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar"

"Psikolojik olarak da hissettirmemiz lazım"

Seçimler bittikten sonra nisan ve mayıs aylarının Türkiye'deki döviz kurlarında yeni bir dalgalanmanın yaşanmamasına azami emek verilmesi gereken iki ay olduğuna dikkat çeken Alkin, "Enflasyondaki yapışkanlıktan kurtulmaya başlayacağız. Çünkü kurun enflasyona geçişi çok ağır. Türkiye'deki her yüzde 10'luk kur artışı, yıllık enflasyonu 1,5-2 puan sıçratıyor. Zaten zar zor enflasyonu 20'nin altına getirmeye çalışıyorsunuz. 20'nin üzerine çıktığımız andan itibaren piyasadaki bütün fiyatlandırma alışkanlıkları yine bozulmaya başlayacak. O nedenle fiyatlandırma alışkanlıklarının tekrar normalleşmesi için bizim bütün reel sektöre ekonomi aktörlerine enflasyondaki kalıcı inişin başladığını, psikolojik olarak da hissettirmemiz lazım. Bu önemli bir kırılmadır." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda açıklaması: Basit bir olay değil

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Alkin, şunları kaydetti:

"O çok basit bir olay değil. Polisle çatışmayıp bilhassa yakalanmaları anlaşılıyor ki mahkeme kısmını da istiyorlar. Kendisi spor hocasıydı diyorlar ama özel kuvvetler askeri gibi bütün o silahları rahatlıkla kullanabiliyor. Maalesef Atlantik ittifakındaki ülkelerin aşırı yaşlanma ve dünya ekonomisinde ağırlık kaybından dolayı giderek artan keyifsizliğini aynı zamanda aşırı milliyetçilik ve böyle İslam karşıtlığıyla çok riskli alana gidiyor olması bizim açımızdan yönetilmesi gereken bir konu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:05
  1. Antalya
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ
  4. Prof. Dr. Kerem Alkin
  5. ABD
  6. Türkiye İhracatçılar Meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "104 yıl önceki işgalci ruhu hortlatmaya çalışıyorlar"
    1. "104 yıl önceki işgalci ruhu..
    2. TBB üyeleri Göbeklitepe'yi ziyaret etti
    3. Diyarbakır’da bahçe duvarı çöktü, 3..
    4. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası..
    5. Elektrik kablosuna takılan martı 7..
    6. Ego ve kibir tavan yaptı! ‘Herkes..
    7. Potada İstanbul Üniversitesi küme düştü
    8. Bakan Varank: İstihdamı, üretimi var..
    9. Efkan Ala:Bilecik son 15 yılda 6 kat..
    10. Kuzey Marmara Otoyolu..
    11. Yarın Ankara'da kar yağacak mı? Ankara..
    12. Dünkü katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı..
    13. Terör saldırısında 3 yaşında şehit oldu
    14. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına..
    15. Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    16. "Bay Kemal eğer sen Müslümansan,..
    17. "Türkiye’nin en güzel sucuğu..
    18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    19. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    20. 300 gündür direnen köylülere müjdeli..
    21. Maçın ardından
    22. Milli haltercilerden tarihi başarı
    23. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    24. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    25. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    26. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    27. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    28. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    29. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    30. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler