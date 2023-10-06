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Ekonomi TİM ve bakanlık destekli "Ezber Bozan" yarışma!
Ekonomi

TİM ve bakanlık destekli "Ezber Bozan" yarışma!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 11:57:00 - 2023-10-06 11:57:57
TİM ve bakanlık destekli "Ezber Bozan" yarışma!

Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda finale sayılı günler kaldı. Yarışmada amaç markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak.

Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla her yıl rekor düzeyde başvuru alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda geri sayım başladı. Kazananlar Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek ödül töreni ile 9 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasının jüri toplantısı 15 Eylül’de yapılmıştı.

Sanayi ile estetiğin buluşması

Yarışmanın her sene daha fazla gelişerek devam ettiğini söyleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, önümüzdeki dönem yarışmanın uluslararası alanda da bilinirliğini artırmak için çalışacaklarını aktardı ve şöyle devam etti: “Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak. Tasarım yarışmalarımız katma değeri yüksek ihracat hedefimize ulaşmamızdaki en büyük araç ve tasarımcılarla sektörü, sanayi ile estetiği bir araya getirmenin en güzel yolu"

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