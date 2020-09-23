TİM "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları İlk Sanal Ticaret Heyeti" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Pandemi, bütün dünyayı sıkıntılı bir döneme soktu. Bu sıkıntılı dönemden de değişik enstrümanları, yenilikçi uygulamaları hayatımıza kazandırarak hızlı bir şekilde atlatacağımız, önümüzdeki dönemde güzel rakamlara imza atacağımız günlere gelme hedefimiz ve arzumuz devam ediyor." dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları İlk Sanal Ticaret Heyeti" toplantısına TİM Başkanı İsmail Gülle, Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özçoşkun ve Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez katıldı.



Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de ciddi şekilde etkilediğini belirtti.



Batur, geçen yılın da dünya ekonomisi için çok kolay bir yıl olmadığına değinerek, “ABD-Çin ticaret savaşları olsun, dünyada artan korumacılık politikalarının uygulamaya geçirilmesi olsun ve Brexit’in vermiş olduğu sektörlerimiz üzerindeki belirsizlik durumu olsun, birçok farklı noktada aslında oldukça zorlu bir seneden geçtik. Buna rağmen bizim ihracatçılarımız 180,5 milyar dolar üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek rekora imza attılar." diye konuştu.

Batur, "Bizim arzumuz ve hedefimiz bu rakamı daha da yukarıya taşıyacak, bugünde bir örneğini gördüğümüz gibi, inisiyatifler almak ve yolumuza devam ediyor olmaktır. Pandemi, bütün dünyayı sıkıntılı bir dönem soktu. Bu sıkıntılı dönemden de değişik enstrümanları, yenilikçi uygulamaları hayatımıza kazandırarak hızlı bir şekilde atlatacağımız, önümüzdeki dönemde güzel rakamlara imza atacağımız günlere gelme hedefimiz ve arzumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Batur, pandemi sürecinde dijital ekonomiye adapte olabilmenin öneminin anlaşıldığını vurgulayarak, "Bakanlık olarak dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bütün yenilikçi uygulamaları sadece kurum içi değil, bütün paydaşlarımızla, ticaret erbabımızla, ihracatçımızdan esnafımıza, zanaatkarımıza, kooperatiflerimize, girişimcilerimize, kadın girişimcilerimize hızlı bir biçimde hayatlarına entegre edebilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.



Önümüzdeki dönemde daha hibrit bir ticaret yaklaşımının olacağına işaret eden Batur, “Bir yandan yüz yüze geleneksel ticaret kimyasının devam ettirilmesi, diğer yandan ise işin teknik tarafının, hazırlıklarının ve ara diyaloglarının sürdürülebileceği daha maliyet duyarlı ortamlar.” dedi.



- “TİM olarak, Latin Amerika'da yeni ihracat destinasyonları oluşturduk”



TİM Başkanı İsmail Gülle ise kadınların ihracat ailelerinde etkin rol almasını önemsediklerini ifade etti.



Gülle, iş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması, kadın ihracatçıların karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve ortaya koydukları projelerin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla meclis bünyesinde “TİM Kadın Konseyi”ni oluşturduklarını söyledi.



İki yıldır kadın konseyi ile birçok projeye imza atıldığını anımsatan Gülle, “Ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ticaret heyetleri, iş forumları gerçekleştirdik. Kadın Konseyimizle çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de hızla devam edeceğiz.” dedi.



Gülle, Latin Amerika bölgesinin hedeflerinin yüksek olduğu pazarlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Latin Amerika'da yeni ihracat destinasyonları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdik.” açıklamasını yaptı.



Yeni normal olarak adlandırılan haziran ayıyla başlayan üç aylık dönemde ihracatta artış sağlamayı başardıklarını aktaran Gülle, şunları kaydetti:



“Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ihracatımız 41 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı döneminin dahi üzerine çıktı. Birçok sektörde önemli fırsatların bulunduğu Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili ile sanal ticaret heyetlerimize büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Heyetimizi gerçekleştirdiğimiz Kolombiya, Şili, Meksika ve Peru; 230 milyona yakın nüfusu, 2 trilyon doları aşkın milli geliri ve 624 milyar dolarlık ithalatıyla, ihracatçılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. Bu önemli pazarlara toplam ihracatımız son 10 yılda 3 katına çıkarak, 2019 itibariyle 1,4 milyar dolara ulaştı. Bilhassa makine, demir-demir dışı metaller, madencilik ve çelik sektörleri ihracatımızın bu ülkelere toplam ihracatımızda büyük pay aldığını görüyoruz.”



















