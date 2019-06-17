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TİM Olağan Genel Kurulu’ndan ihracatçıya müjde çıktı

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 26.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
TİM Olağan Genel Kurulu’ndan ihracatçıya müjde çıktı

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 26. TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde ihracatçılara döviz müjdesi geldi.


Divan Kurulu Başkanlığını GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin yaptığı genel kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları” ile “ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo Satışları”nın bu vergiden muaf tutulacağını müjdeledi.


İhracatçıların desteklenmesi yönünde bu kararın önemli bir adım olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 26. Olağan Mali Genel Kurulu başarılı geçti. Genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatçılara yönelik verilen destekler arasına 17 Haziran 2019 tarih ve 30804 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi uygulaması hakkında yapılan değişikliğin de eklendiğini açıkladı.Bu çerçevede, sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarının bu vergiden muaf tutulması kararını aldıklarını ifade etti” dedi.


İhracatçılarımızın desteklenmesi için önemli bir adım atıldığını ifade eden Kileci, “İhracatçılarımızın temel hedefi ülke ihracatını arttırarak üretim ve istihdama destek vermek. Açıklanan bu kambiyo vergisi muafiyeti, ülke gelişimine doğrudan katkı sağlayan ihracatçımızı cesaretlendirmek açısından çok anlamlı bir adım oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle duyurulan bu muafiyet birçok anlamda ihracatçımızı rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.


Altunkaya’ya ve Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesine giren 61 firmaya tebrik


TİM’in 26. Olağan Genel Kurulu ile birlikte düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde Meyve ve Sebze Mamulleri Sektöründe ihracat şampiyonu olan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’yı kutlayan Kileci, “Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Altunkaya İnş. Nak. Gıda. Tic. A.Ş. ihracat şampiyonu olarak Gaziantep’i gururlandırmıştır. Birliğimizin Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ile birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı” araştırmasında Gaziantep’ten ödüle layık görülen 61 firmayı dayoğun emekleri neticesinde ulaştıkları ihracat performanslarından dolayı tebrik ediyor, ülkemize kattıkları değer için teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
  1. doğa

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