TİM Başkanı Gülle’den açıklamalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye’yi ihtiyacı olan stratejik raporları, bilgileri, sektörlere hizmet edecek ve dünyayı ile ülkeleri analiz edebilecek bir takım çalışmalar yapmasına imkan sağlayacak bir yapıya götürmek istiyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye İnovasyon Haftası öncesi sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunanTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM’in gelecek hedefleri hakkında konuştu. Kurum olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar ihracatı, katma değeri ve ileri teknoloji ürün ihracatının artması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Gülle, “Bu çerçevede ihracatımızı fiyat odaklı bir rekabet yerine, teknoloji ve maliyet odaklı yeni bir üretim ile ihracat felsefesi olması gerektiğine inanarak bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle İnovasyon Haftası’na bilgi ekonomisini de ekleyerek, daha yoğun bir programla ve daha kısa bir zamanda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Vizyonumuz, sanayi ve akademik çevre arasında bilgi ağını genişleterek, Türkiye’nin 2023 vizyonuna giden yolda ilerlemesini sağlamaktır”

İnovasyon Haftası’ndaki amaçlarının, inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları destekleyerek ihracatın inovasyona dayalı kalkınmayla gerçekleşeceğini göstermek olduğunu vurgulayan Gülle, “Bu konudaki misyonumuz dünyada ve Türkiye’de fark oluşturan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans gibi çalışmaları dünya çapında etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz da, sanayi ve akademik çevre arasında bilgi ağını genişleterek, yenilikçi fikirler oluşturmak ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna giden yolda emin adımlarla ilerlemesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Gülle, üniversitelerde akademisyenlerle ve rektörlerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, “İnovasyonla ilgili çalışmaların iki ayağı vardır. Birisi sanayi, ikincisi de öğrencilerimizdir. Onlarla bu işi geliştirmek ve başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“TİM’i bir think tank kuruluşu haline getirmek istiyoruz”

TİM’i bir thing tank kuruluşu (düşünce kuruluşu) haline getirmek istediklerini belirten Gülle, “Türkiye’yi ihtiyacı olan stratejik raporları, bilgileri, sektörlere hizmet edecek ve dünyayı ile ülkeleri analiz edebilecek bir takım çalışmalar yapmasına imkan sağlayacak bir yapıya götürmek istiyoruz. TİM’i, ihracat yapan herkesin kullanabileceği bir hale getirmek istiyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanı ile bakanların katılacağı bir toplantıda, söz konusu ülkeye ihracatla ilgili sözleri söyleyecek kurumun TİM olması lazım”

Sene başında ihracat strateji planı açıkladıklarına da değinen Gülle, “Bu ihracat strateji planı, bugün pek çok Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı ofislerine hizmet vermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da açıklamış olduğu bu reform paketlerinin eğer içerisinde ihracatla ilgili bir şeyler söylenecekse bunu mutlaka TİM’in yapması gerekiyor. Bir ülkeye ticari heyet yapılacaksa ya da Cumhurbaşkanı ile bakanların katılacağı bir toplantıda, söz konusu ülkeye ihracatla ilgili sözleri söyleyecek kurumun TİM olması lazım” açıklamalarında bulundu.