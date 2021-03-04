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Ekonomi TİM Başkanı Gülle: Mutluyuz, umutluyuz
Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: Mutluyuz, umutluyuz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021’in ilk iki ayının rekorlarla geçtiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:05:00 - 2021-03-04 14:06:35
TİM Başkanı Gülle: Mutluyuz, umutluyuz

Gülle, “Önümüzdeki dönemde de bu performansın devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Mutluyuz, İyi başladığımız bu dönemde yıl sonu ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolar ve üzerini gerçekleştireceğimize ihracat ailesi olarak yürekten inanıyoruz” dedi. Şubat ayında bin 538 firmanın ilk kez ihracata başladığına dikkat çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracata yeni başlayan bin 538 firmamız, şubat ayında 70 milyon 480 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise geçen ay toplam 40 bin 616 firmamız ihracat yaptı. 22 sektörümüz de ihracatını arttırdı. Şubat ayında 2 milyar 536 milyon dolar ihracatla otomotiv sektörümüz liderliğini korudu. 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 517 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu.” Gülle, savunma ve havacılık ihracatında atılımın devam ettiğini anlattı.

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