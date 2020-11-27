TİM Başkanı Gülle: "Kasım ihracatımızda rekor açıklama imkanı buluruz, seyir bu yönde"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatımızın kasım ayının geride kalan döneminde 2019 yılının aynı dönemine paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. 1-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 10 milyar 439 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ay sonunda bir rekor açıklama imkanı buluruz diye düşünüyorum. Her türlü kısıtlamaya rağmen bu performans önemli." dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların ardından yeniden toparlanma sürecine giren ihracat rakamlarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Gülle, geçmiş dönem çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Nisan ve mayıs aylarında yaşanan düşüşlerin ardından, haziran ayında yeni normale geçişle birlikte salgın öncesi ihracat rakamlarının da üzerine çıktıklarını bildiren Gülle, düşüşün tek haneyle sınırlı kalmasının, birçok rakip ülkeden çok daha iyi bir ihracat performansı gösterildiğinin belirtisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde dünyada ihracatını artıran 4 ülkeden biri olduğunu hatırlatan Gülle, tüm dünyada yeniden artışa geçen salgın döneminin etkilerini şöyle anlattı:

"Ülkelerde kısıtlamalar başlasa ve turistik seyahatler için ülkelerin sınırları kapatılsa dahi, ticareti durduracak kadar ağır önlemlerin alınması beklentilerimiz dahilinde değil. Değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetimiz ile salgının seyrine göre gerekli adımları atacağız.

Elbette, bazı sektörlerde yeni bir talep daralması ihracatçılarımızı zorlayabilir, fakat salgının ilk gününden bu yana olduğu gibi Bakanlıklarımız ve tüm ilgili kuruluşlarla birlikte ihracatın durmaması için çalışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan geliştirilmekte olan aşılara ilişkin olumlu haberler de kış aylarını atlattıktan sonra salgının hızının kesilebileceğini ortaya koyuyor. Pandeminin son gününe kadar 'İhracatla Yükselen Türkiye' için çalışmaya devam edeceğiz."





- "Kasım ayı ihracatımız olumlu seyirde"





Dünyanın etkilendiğinden daha az etkilenerek sürecin atlatıldığına işaret eden Gülle, "Kasım ayı ihracatımız olumlu seyirde devam ediyor. Ay sonunda bir rekor açıklama imkanı buluruz diye düşünüyorum. İhracatımızın Kasım ayının geride kalan döneminde 2019 yılının aynı dönemine paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. 1-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 10 milyar 439 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Her türlü kısıtlamaya rağmen bu performans önemli." ifadelerini kullandı.

Kasım ayının genelinin de geçen yıl ki ihracata yakın gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Gülle, kasım ayı ihracatında öne çıkan sektörlere değinerek, Meyve Sebze Mamulleri'nde yüzde 16, Yaş Meyve Sebze'de yüzde 11, Zeytin-Zeytinyağı ve Demir-Demir Dışı Metaller'de yüzde 4 artış gördüklerini aktardı.





- "Sektörlerimiz, alternatif pazarlarla AB'deki kaybı kapatmak için çalışıyor"





İsmail Gülle, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin birinci pazarı olduğuna işaret ederek, oradaki artışların da düşüşlerin de ihracat rakamlarına etkisinin olduğunu dile getirdi ve yeniden tüm dünyada başlayan kısıtlamalarla birlikte sektörlerin, AB'ye alternatif pazarlara yöneldiğini, A planında AB pazarına ne kadar yükleniliyorsa, B planında da başka pazarlara o kadar yüklenilerek, aradaki kaybın telafisi için çalışıldığını aktardı.





- "2021 daha büyük hedeflerin yılı olacak"





Yıl sonu ihracat hedefleri ile ilgili de bilgi veren Gülle, "Yıl sonu ihracat hedefimizi geçeceğimizi şimdiden ilan edebilirim. Yılı, kasım ve aralık ayı ile birlikte 165,9 milyar dolar olarak öngörülen hedefin üstünde kapatacağız. 2021 daha büyük hedeflerin yılı olacak." dedi.

İsmail Gülle, sanal platformları pandeminin ilk günlerinden bu yana etkin bir şekilde kullandıklarına işaret ederek, "İnovasyon Haftası" etkinliğini de ilk kez sanal ortamda düzenleyeceklerini bildirdi.

Bugüne kadar 205 Türk firmasının 664 yabancı firma ile 1.672 ikili görüşme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Gülle, "Sene sonuna kadar bu rakamı 2000 ikili görüşmenin üzerine çıkartmayı hedeflemekteyiz. Birçok firmamız bu etkinliklerimiz vasıtasıyla önemli işbirliklerine imza atıyor. Elbette hedef pazarlarda sanal ticaret etkinliklerimize, 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Ekim ayında ihracat ailemize 1.742 firma katıldı"





Ekim ayında ihracat ailesine 1742 firmanın katıldığını belirten Gülle, bu rakamın aylık bazda ihracat ailesine katılımda bir rekor olduğunu bildirdi.

Gülle, "Yılın ilk 10 aylık döneminde ise 14 bin 140 firmamız ihracata başladı. Bu veriler bize aylık ortalama 1400'ün üzerinde firmanın ilk kez ihracat yaptığının gösteriyor. Özellikle Kimyevi Maddeler gibi bazı sanayi sektörlerinde ve tarım sektörlerinde firmalarımızın ilk kez ihracat yaptığını görüyoruz." bilgisini verdi.









- "Yıl sonunda tarım sektörlerinde ihracatımızın 23-24 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz"





Gülle, özellikle pandemi ile birlikte öne çıkan sektörlerden tarım ve gıda sektörünün ihracat performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk 10 aylık döneminde tarım sektörlerinde ihracatın yüzde 3,8 artış sağladığını bildiren Gülle, "Bu dönemde sektörlerin toplam ihracatının 20 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Yıl sonunda tarım sektörlerinde ihracatımızın 23-24 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle yaş meyve sebze ve Hububat gibi sektörlerimizde yıllık bazda da ihracatta rekorlar beklemekteyiz.Tarım ürünleri ihracatımızda en önemli pazarımız Avrupa Birliği. Bu pazarda özellikle Yeşil Mutabakata uyum noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz, temiz ve yeşil üretimle tarımda ve gıdada katma değerli ihracatımızı artıracağız." dedi.







- "Maske ve önlük ihracatında ekimde yüzde 548 artış yaşandı"







Solunum cihazı, maske ve önlük, tanı kiti ve dezenfektan ihracatlarındaki artışlarla ilgili de bilgi veren Gülle, Ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, solunum cihazları ihracatının 835 bin dolardan 5,6 milyon dolara çıkarak yüzde 565, maske ve önlük ihracatının 6,7 milyon dolardan 43,3 milyon dolara çıkarak yüzde 548, tanı kitleri ihracatının 3,6 milyon dolardan 8,7 milyon dolara çıkarak yüzde 141, dezenfektan ihracatının ise 13,3 milyon dolardan 17,4 milyon dolara çıkarak yüzde 32 artış gösterdiğini söyledi.

Ekim ayında, toplam Kovid-19 ürünü ihracatının, yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, "Yılın ilk on aylık döneminde ise Kovid-19 ürünleri ihracatı 694 milyon dolara ulaşırken, 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 220 artış sergiledi." diye konuştu.

