  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tilkilerin peşinden koşarken ölümden döndüler
Aktüel

Tilkilerin peşinden koşarken ölümden döndüler

İtalya’da tilki kovalayan iki köpek, tilkinin yuvasına düşerek toprak altında mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 15:27:00 - 2022-01-03 15:29:24

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Lomazzo kasabasında tilki kovalayan iki köpek, tilkinin yuvasına düşerek toprak altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen Lomazzo ve Bergamo itfaiye ekibi, köpeklere ulaşmak için 2 arazi aracı kullandı.

Yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu kapsamında, itfaiye eri köpekleri elleriyle kazdığı toprağın altından çekerek kurtardı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, iki köpeğin de yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay