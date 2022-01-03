Tilkilerin peşinden koşarken ölümden döndüler

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Lomazzo kasabasında tilki kovalayan iki köpek, tilkinin yuvasına düşerek toprak altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen Lomazzo ve Bergamo itfaiye ekibi, köpeklere ulaşmak için 2 arazi aracı kullandı.

Yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu kapsamında, itfaiye eri köpekleri elleriyle kazdığı toprağın altından çekerek kurtardı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, iki köpeğin de yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.