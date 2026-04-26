Adana’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Adana Yüreğir'de sulama kanalında sürüklenen cesedi görenler durumu ekiplere bildirdi.
Adana’da sabah saatlerinde sulama kanalında sürüklenen ceset, bölgede hareketliliğe neden oldu.
Otopsi yapılacak
Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında, sabah saatlerinde bir cesedin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiyenin çalışmasıyla ceset kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gündem
