E Vitamini denilince akla... Çağla yemenin tam zamanı! Çağlanın faydaları neler, çağla neye iyi gelir?
E Vitamini denilince akla... Çağla yemenin tam zamanı! Çağlanın faydaları neler, çağla neye iyi gelir?

E Vitamini denilince akla gelen besin kaynağı oldu...

Baharın gelişini müjdeleyen, o kendine has kütür kütür dokusuyla tezgâhlarda beliren çağla, aslında olgunlaşmamış bir meyve çekirdeğidir. Genellikle badem ve kayısı çekirdeklerinin henüz sertleşmemiş yeşil hali olarak bildiğimiz bu meyve, sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de tam bir “bahar detoksu” kaynağıdır. İşte çağlanın merak edilen faydaları…

Çağlayı bazıları tuzla, bazıları da sade yemekten hoşlanır. Bahar aylarında yetişen çağlanın faydalarını bir araya getirdik. İşte "Çağla neye iyi gelir?" diye merak edenler için bu güzel meyvenin faydaları...

Çağla; badem, erik ve kayısı gibi gülgiller familyasından meyvelerin tam olgunlaşmamış, yeşil ve ekşi hâlidir. Çok kısa bir dönem (yaklaşık 15-20 gün) tezgâhlarda kaldığı için oldukça kıymetlidir. Eğer toplanmazsa sertleşerek bildiğimiz bademe dönüşür.

1) GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN DEPOSU (E VİTAMİNİ) Çağla, yüksek oranda E vitamini içerir. Bu sayede hücre yenilenmesini destekler ve cilt sağlığını korur. Yaşlanma karşıtı etkisiyle bilinir. 2)KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ DOSTU İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur. Damar sertliğini önleyerek kalp krizi riskini minimize eder.

3) SİNDİRİMİ DÜZENLER VE TOK TUTAR Yüksek lif oranına sahiptir. Bu özelliğiyle hem sindirim sistemini çalıştırır hem de uzun süre tokluk hissi vererek diyet yapanlar için ideal bir atıştırmalık olur.

4)KAN ŞEKERİNİ DENGELER Glisemik indeksi düşük bir meyve olduğu için kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratmaz. Diyabet hastaları için kontrollü tüketildiğinde güvenli bir seçenektir.

5) BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇELİK GİBİ YAPAR İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırır, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen iltihaplı hastalıklara karşı koruma sağlar.

6)MAGNEZYUM KAYNAĞI Yüksek magnezyum içeriği sayesinde kas kramplarını azaltır ve sinir sistemini yatıştırıcı bir etki gösterir. NASIL TÜKETİLMELİ? Tuzla klasik tüketim: Genellikle üzerine hafif tuz dökülerek çiğ yenir. (Ancak tansiyon hastaları tuz miktarına dikkat etmelidir.) Salatalarda: Dilimleyerek yeşil salatalara ekşi bir aroma katmak için kullanılabilir. Yemeklerde: Özellikle Ege ve Güneydoğu mutfağında etli yemeklere (çağla aşı) katılarak pişirilir.

Çağla çok hızlı olgunlaşan bir meyvedir. Satın aldıktan sonra tazeliğini koruması için kısa sürede tüketmeniz önerilir. Fazla tüketimi, yüksek lif oranından dolayı bazı hassas bünyelerde gaz veya şişkinlik yapabilir.

