100 TL'lik ürün izdihamı Satana mı kızalım birbirini ezip alana mı
Yerel

100 TL'lik ürün izdihamı Satana mı kızalım birbirini ezip alana mı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bazı kişiler sıraya uymayanlara tepki gösterdi. Yaşanan karmaşa sırasında bir kişinin sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.

Adana'da bir iş yerinin tüm ürünleri 100 TL'ye satacağını duyurması izdihama neden oldu.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir iş yeri, tüm ürünlerin 100 TL'den satışa sunulduğunu duyurdu. İndirimi duyanlar saatler önce iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk kısa sürede izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bazı kişiler sıraya uymayanlara tepki gösterdi. Yaşanan karmaşa sırasında bir kişinin sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.

İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı.

 

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi
Dünya

Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi

Batı Afrika ülkesi Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele g..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
