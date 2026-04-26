Burdur'da feci olay: Düğün günü evlerinde ölü bulundular

Olay, sabah saatlerinde Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam kına gecelerini yapan ve bugün düğün törenleri olması beklenen Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34) çiftinden haber alamayan yakınları eve girdi. Genç çifti hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcılığın incelemelerinin ardından cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Elektrik akımı ihtimali üzerinde duruluyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, evin içindeki tesisat veya bir cihaz kaynaklı elektrik akımı ihtimali ağırlık kazandı.

Çiftin elektrik akımına kapılarak can vermiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü öğrenildi. En mutlu günlerinde gelen bu acı haber, Küçükalan köyünü ve çiftin yakınlarını yasa boğdu.