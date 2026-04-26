Çin ve Vietnam'dan Beibu Körfezi'nde ortak devriye: Deniz sınırında gövde gösterisi

Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, her iki ülkeden birer sahil güvenlik filosu belirlenen rota dahilinde hareket etti. Devriye süresince bölgedeki balıkçı tekneleri yakından izlenirken, gerekli görülen durumlarda teftişler gerçekleştirildi. Operasyonun temel amacının, deniz sınır hattındaki düzeni korumak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek olduğu belirtildi.

20 yıllık köklü iş birliği: 30. durak

Bu faaliyet, iki komşu ülkenin 2006 yılından bu yana bölgede yürüttüğü 30. ortak sahil güvenlik devriyesi olması yönüyle tarihi bir önem taşıyor. Yirmi yıla yaklaşan bu mekanizma, taraflar arasındaki kanun koruma iş birliğinin en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Devriye sırasında her iki tarafın temsilcileri bir araya gelerek;

Deniz hukuku ve kanun koruma yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulundu,

Saha tecrübelerini paylaştı,

Olası kriz anlarında koordinasyon kabiliyetlerini test etti.

Bölgesel güvenlik ve askeri diplomasi

Beibu Körfezi, sadece sahil güvenlik birimlerinin değil, donanmaların da radarında bulunuyor. Çin ve Vietnam donanmaları, sahil güvenlik devriyelerine ek olarak yıl içerisinde aynı bölgede kapsamlı deniz tatbikatları da icra ediyor.

Uzmanlar, bu tür ortak faaliyetlerin Güney Çin Denizi gibi hassas bölgelerdeki gerilimi düşürmeye yardımcı olduğunu ve iki ülke arasındaki askeri diplomasiyi güçlendirdiğini belirtiyor. Taraflar, deniz güvenliğini sağlamak adına benzer operasyonların periyodik olarak devam edeceği mesajını verdi.