Tilavet secdesi vacip midir, nasıl yapılır?

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması halinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gitmesi vaciptir. Ramazan ayında en fazla yapılan ibadetlerden bir tanesi olan tilavet secdesini, Müslümanlar doğru şekilde yapmak istiyor. İşte tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nedir?

Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına gelmektedir. Genellikle de Kur’an-ı Kerim okunmasına tilavet denir. Secde ise fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde Allah’ın huzurunda yere kapanmaktır. Tilavet secdesi ise Kur’an okunması esnasında yapılan secde demektir. Ancak bu hüküm Kur’an-ı Kerim’deki tüm ayetler için değildir. Sadece farklı surelerde geçen ve toplam sayısı 14 olan secde ayetlerinin okunması halinde geçerli olmaktadır. Özetle tilavet secdesi, secde ayetleri okunduğunda yapılan ibadettir. Tilavet secdesi, Hanefilere göre vaciptir. Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre ise sünnet olarak sayılmaktadır.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan secde ayetleri okunduktan hemen sonra veya Kur’an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılması gerekir. Tilavet secdesi, namazda aranan şartlar gibi; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi şartlarda tilavet secdesinde de aranır. Fakat tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesini bitirmiş olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam vermek yoktur.