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Dünya

TikTok'tan Trump'a sert yanıt

Çin merkezli TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD'li kullanıcılara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, şirketin daha uzun zaman boyunca ABD'de kalma niyetinde olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 21:42:00 -
TikTok'tan Trump'a sert yanıt

Çin merkezli TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Pappas, şirketin Twitter hesabından yaptığı video açıklamasında, "Her gün TikTok kullanarak günlük yaşantımıza yaratıcılık ve neşe katan milyonlarca Amerikalıya, teşekkürler, demek istiyorum. Sizin sayısız desteğini duyduk ve teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz… Daha uzun zaman için buradayız" ifadelerini kullandı.

TikTok temsilcisi, "100 milyon Amerikalı, özellikle pandemi sırasında eğlence ve iletişim için TikTok kullanıyor. TikTok US kullanıcı verileri, çalışanlar için sıkı erişim kontrolü altında korunuyor. TikTok’un en büyük yatırımcıları ABD’den. Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız" iddiasında bulundu.

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