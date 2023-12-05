TikTok’ta yeni rezillik! Kamera karşısında böyle edepsizce gaz çıkardı, izleyenler para yağdırdı! Allah bunlara akıl fikir versin

Her geçen gün ayrı bir olayla gündeme gelen Tiktok adlı lağım çukuru, yine yeni bir rezalete sahne oldu. Kameraya arkasını dönen bir kullanıcı, yatarken sadece gaz çıkartarak on binlerce lira para kazandı.

Son zamanlarda durdurulamayan olayların meydana geldiği rezil platformda, canlı yayın yapan kişilere yüklü miktarda paralar veriliyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlarından dolayı ifadesi alınan Lazkızı isimli ahlaksız kullanıcının ardından bu kez de gaz çıkartan bir kullanıcı tepki çekti.

Tiktok sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın açan kadın, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kameraya sırtını dönerek yatan sosyal medya kullanıcısı canlı yayın esnasında gaz çıkartmaya başladı. Gaz çıkarttıkça izleyiciler tarafından para gelmeye başladı. İzlenme rakamını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde gaz çıkartan ve uyuyan ahlaksız kadını bin 200 kişinin izlediği görüldü. Kanepede uzanarak gaz çıkardığı anlara gelen paralar ve yorumlar dikkat çekti. Edepsiz kadın, sadece gaz çıkartarak 35 bin TL kazandı.