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Sosyal Medya Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı
Sosyal Medya

Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 14:00:00 - 2023-11-27 14:00:25
Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

 

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