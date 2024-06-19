TikTok'ta çocuklara büyük tuzak! Uzmanlar uyarıyor

Sosyal medya uygulamaları konusunda her geçen gün başka bir tehlike ortaya çıkıyor. Yeni çıkan tehlikelerden biri de "abi ve ablalar"...

Çocukların yaz tatilinde ekran karşısında geçirdiği süre artış gösterirken, uzmanlar yeni tehlike konusunda ailelerin dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle TikTok uygulamasında ortaya çıkan "ablalar ve ağabeyler" çocuklara "Sizi anlıyoruz" söylemiyle yaklaşıyor. Çocuklarla bire bir iletişime geçen ve sözde "empati" kuran bu kişiler çocukları etki altına alıyor.

Empati kurarak çocukları kendilerine bağlayan kişiler, etki altındaki çocuklara istediklerini yaptırarak onları robot ve köle gibi kullanıyor. Bu yöntem ile çocuklar büyük tehlike altında kalıyor.

EBEVEYNLER BİLİNÇLİ OLMALI

Sosyal medya platformlarına kayıt olmak için yaş sınırlaması olsa bile küçük yaşlarda birçok çocuğun TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamalarında zaman geçirdiği görülüyor. Bu konuda tedbirli olmak için ebeveynler çocuklarının sosyal medyada zaman geçirirken neler yaptığını yakından takip edebilir, farklı aktivitelere zaman ayırmaları için ortam oluşturarak ekran sürelerini azaltma yöntemine başvurabilir.