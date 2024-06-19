  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TikTok'ta çocuklara büyük tuzak! Uzmanlar uyarıyor
Gündem

TikTok'ta çocuklara büyük tuzak! Uzmanlar uyarıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:10:00 -
TikTok'ta çocuklara büyük tuzak! Uzmanlar uyarıyor

Sosyal medyada özellikle TikTok uygulamasında ortaya çıkan ''abi ve ablalar'', çocuklara sözde ''empati'' kurarak yaklaşıp onlara istediklerini yaptırıyorlar.

Sosyal medya uygulamaları konusunda her geçen gün başka bir tehlike ortaya çıkıyor. Yeni çıkan tehlikelerden biri de "abi ve ablalar"...

Çocukların yaz tatilinde ekran karşısında geçirdiği süre artış gösterirken, uzmanlar yeni tehlike konusunda ailelerin dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle TikTok uygulamasında ortaya çıkan "ablalar ve ağabeyler" çocuklara "Sizi anlıyoruz" söylemiyle yaklaşıyor. Çocuklarla bire bir iletişime geçen ve sözde "empati" kuran bu kişiler çocukları etki altına alıyor.

Empati kurarak çocukları kendilerine bağlayan kişiler, etki altındaki çocuklara istediklerini yaptırarak onları robot ve köle gibi kullanıyor. Bu yöntem ile çocuklar büyük tehlike altında kalıyor.

EBEVEYNLER BİLİNÇLİ OLMALI

Sosyal medya platformlarına kayıt olmak için yaş sınırlaması olsa bile küçük yaşlarda birçok çocuğun TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamalarında zaman geçirdiği görülüyor. Bu konuda tedbirli olmak için ebeveynler çocuklarının sosyal medyada zaman geçirirken neler yaptığını yakından takip edebilir, farklı aktivitelere zaman ayırmaları için ortam oluşturarak ekran sürelerini azaltma yöntemine başvurabilir.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı! "Gereği yapıldı"
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı! "Gereği yapıldı"

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı! "Gereği yapıldı"

Sosyal medyada en fazla takipçisi olan hükümet hangisi? İşte en popüler hükümet
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan hükümet hangisi? İşte en popüler hükümet

Sosyal Medya

Sosyal medyada en fazla takipçisi olan hükümet hangisi? İşte en popüler hükümet

Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör
Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör

Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör

Verilen maaşa dikkat! Sosyal medyayı sallayan iş ilanı
Verilen maaşa dikkat! Sosyal medyayı sallayan iş ilanı

Aktüel

Verilen maaşa dikkat! Sosyal medyayı sallayan iş ilanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23