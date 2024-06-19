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Teknoloji TikTok yeni platformunu kullanıma sundu! Instagram'a rakip olacak
Teknoloji

TikTok yeni platformunu kullanıma sundu! Instagram'a rakip olacak

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:37:00 -
TikTok yeni platformunu kullanıma sundu! Instagram'a rakip olacak

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden olan TikTok, Instagram'a rakip olacak Whee uygulamasını kullanıma sunmaya başladı.

TikTok bir süredir Instagram rakibi uygulamalar üzerinde çalışıyor. TikTok Notes olarak adlandırılan bir hizmetin ardından sessiz sedasız yeni sosyal medya platformu erişime açıldı. Whee adlı platform, TikTok kullanıcılarına daha gizlilik odaklı bir alan sunuyor.

TikTok’un yapımcısından yeni uygulama: Whee

TikTok’un ana şirketi ByteDance, Whee adlı yeni sosyal medya uygulamasını devreye aldı. Şu anda Google Play Store’da erken erişimde olan platform, Instagram benzeri bir kullanım sunuyor. Ancak kullanıcılar sadece yakın arkadaşlarıyla fotoğraf-video paylaşabilecek.

Google Play’deki açıklamaya göre Whee; kullanıcıların hayatlarındaki “spontane anları” yakalamaları ve paylaşmaları için bir yol sunuyor. Bu kapsamda BeReal uygulamasıyla da benzerlik gösteriyor. Yani Instagram ve BeReal tarzı bir kullanıma sahip olduğunu söylemek mümkün.
TikTok uzun zamandır ABD ve Avrupa’da gizlilik endişeleriyle karşı karşıya. Kullanıcı verilerini işleme politikaları hakkında eleştiriler toplayan şirket, farklı hizmetler ile ağını genişletmeye çalışıyor. TikTok Notes’un ardından Whee ile kullanıcı sayısını büyütmek istiyor.

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