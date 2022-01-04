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Aktüel TikTok rezilliği büyüyor
Aktüel

TikTok rezilliği büyüyor

Sosyal medya üzerinden gençlerin dünya görüşü ve ahlakı üzerinde ciddi yanıltmalara yol açan mecralar, toplumsal düzeni dinamitlemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:06:00 -
TikTok rezilliği büyüyor

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Herhangi bir yaş sınırı olmadan erişim sağlanabilen uygulamalar insani sınırları zorlayacak derecede cinsellik ve şiddet içerikleri ile ön plana çıkıyor. Gençler arasında son derece popüler olan internet platformu Tik-Tok raporlara göre, 2021’de en çok ziyaret edilen site olarak internet trafiği açısından Google‘ı bile geride bıraktı. Ahlaki erozyona sebebiyet veren Tik-Tok, popülaritesini artırarak gençleri etkisi altına almaya devam ediyor.

Gidişat iyi değil

Konuyu Akit’e değerlendiren Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, şunları dile getirdi: “Aslında devleti yönetenlerin görevi, milletinin geleceğini zora sokan ve kimyasını bozan/bozacak olan tüm zararlı akımlar karşısında korumak ve kollamaktır. Bu manadan olmak üzere, çocuklarımızı, gençlerimizi ve her bir bireyi etkisi altına alan ve tutsak haline getiren zararlı alışkanlıklara girişleri engellemek olmaldır. Nitekim bahse konu zararlı sitelere girişleri engellemek çok da zor bir müdahale değildir. Şayet kişileri serbest bırakır, isteyen istediği sitelere ve uygulamalara girip girmemekte kendi iradesini kullanabilir denmeye devam edilirse, gelecekte şu anki çocuklardan ve gençlerden iyiye yönelik bir şeyler beklememiz beyhudedir.”

Geleceğimizi alıyorlar

Yetkili otoriteleri uyaran Mustafa Çopursuz, sözlerine şöyle devam etti: “O halde evimizin içine kadar girmiş olan sanal programlara ve gösterimlere mahkum olunmuşlukların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Filhakika zararlı alışkanlıklardan ve görsellerden uzaklaştırmak adına yapılan sınırlamaların hiç birisi özgürlüklere vurulmuş bir darbe değildir ve olamaz. Çünkü günümüzde serbestçe erişilen uygulamaların çoğu, geleceğimizi elimizden alan uygulamalar halini almıştır.”

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Yorumlar

@HayatiSir

Bilin ki! Zamanı bile hazırladılar.. Kendileri için! Yüzyıllar geçti! Maskelerini çıkarmadılar! Ama her yerdeydiler!.. Şirk-et sahipleriydiler! Ve artık!.. Diyorlar ki! Görünme zamanımız yaklaştı! Dünya hazır! Dijital teknoloji her yerde! Ekranlar ellerinde! Oradan! Görünecekler!
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Parisa

Hükümetin yıllarca çuvalladığı mesele ahlaki erozyon.. Nereye bu gidiş.. Bu tip internet kanallarının engellenmesini hükümet göze alamaz.. Çünkü gençler geleceğin oy potansiyeli. Yazık hem de çok yazık. Popülist siyasetin çirkin sonucu
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