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Gündem TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 01:16:00 - 2020-09-11 01:22:37
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Mil-Diyanet Sen birçok rezalete sahne olan sosyal medya uygulaması TikTok' ta bir kadın tarafından sırf daha çok beğeni ve tık alabilmek için bir rezalete imza atılmasına tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulundular

Cami görevlilerden izinsiz bir şekilde camiye girerek imam cübbesi ve sarığı giyen ve mihrabın önünde İslam dini ile saygısızlık yaparak çektiği videoyu TikTok uygulamasına yükleyen @dudu_kralice hesabının sahipi hakkında suç duyurusunda bulunan Mil-Diyanet Sen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama eylemi suçundan dolayı Mil-Diyanet Sen Kocaeli il Başkanı Halil Fingaoğlu ve İzmit ilçe başkanı Lütfü Yavuz tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Özür diledi

@dudu_kralice hesabının kullanıcısı camide çektiği skandal videoyu kaldırıp, kötü bir amacının olmadığını söyleyerek özür diledi.

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