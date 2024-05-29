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Sosyal Medya TikTok özentiliği yine can aldı! Video için 30 metreden suya atlayan genç böyle öldü
Sosyal Medya

TikTok özentiliği yine can aldı! Video için 30 metreden suya atlayan genç böyle öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-29 08:41:00 -

TikTok videosu için 30 metre yükseklikten suya atlayan genç adam hayatını kaybetti.

TikTok videosu çekmek için 30 metre yükseklikten suya atlayan genç adam hayatını kaybetti.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, tehlikeli akımların ve riskli davranışların gençler üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme geldi.

Uzmanlar, bu tür tehlikeli hareketlerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Yorumlar

Sahin

Bir önceki köpek  videomda devlet sorum demistim bir sonraki haberde yine devlet.bu nasil basit bir devletki tik tok denen lağim çukurunu kapatamiyor.köpekleri sokaktan çekemiyor.bu 600 vekil ne iş yapar?aldiginiz para haram zikkim olsun

AHMET DEMİR

aşağıda hiç kimse yok yardım edicek suyun derinliği nedir belki taşın ustune atlıyorsun beyinsiz olunca sonuç bu.
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