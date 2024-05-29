TikTok özentiliği yine can aldı! Video için 30 metreden suya atlayan genç böyle öldü
TikTok videosu için 30 metre yükseklikten suya atlayan genç adam hayatını kaybetti.
TikTok videosu çekmek için 30 metre yükseklikten suya atlayan genç adam hayatını kaybetti.
Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, tehlikeli akımların ve riskli davranışların gençler üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme geldi.
Uzmanlar, bu tür tehlikeli hareketlerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.