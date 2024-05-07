  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya TikTok, ABD hükümetine dava açtı
Dünya

TikTok, ABD hükümetine dava açtı

Yeniakit Publisher
2024-05-07 22:16:00 -
TikTok, ABD hükümetine dava açtı

TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, ABD hükümetine dava açtı.

Başkent Washington'daki Temyiz Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Dava dilekçesinde, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin vermek için yasanın talep ettiği satışın "ne ticari, ne teknolojik ne de yasal olarak" mümkün olmadığı belirtildi.

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, Çin ByteDance firmasına platformu devretmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre veriyor. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına gelebileceğini belirtiyor.

TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Tiktok sesinizi klonlayacak! Yeni özellik duyuruldu
Tiktok sesinizi klonlayacak! Yeni özellik duyuruldu

Teknoloji

Tiktok sesinizi klonlayacak! Yeni özellik duyuruldu

Bir kez daha Meclis’e çağrılacaklar! Türkiye’den TikTok’a son uyarı
Bir kez daha Meclis’e çağrılacaklar! Türkiye’den TikTok’a son uyarı

Teknoloji

Bir kez daha Meclis’e çağrılacaklar! Türkiye’den TikTok’a son uyarı

TikTok CEO’su ABD'ye meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyoruz
TikTok CEO’su ABD'ye meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyoruz

Teknoloji

TikTok CEO’su ABD'ye meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyoruz

FETÖ rahatça iftira atsın diye Twitter'a destek veren Biden'dan TikTok kararı!
FETÖ rahatça iftira atsın diye Twitter'a destek veren Biden'dan TikTok kararı!

Dünya

FETÖ rahatça iftira atsın diye Twitter'a destek veren Biden'dan TikTok kararı!

Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu
Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu

Teknoloji

Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu

Tiktok’ta sapkınlık sınır tanımıyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
Tiktok’ta sapkınlık sınır tanımıyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

Gündem

Tiktok’ta sapkınlık sınır tanımıyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı
Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı

Dünya

Kim Jong Un'un şarkısı Tiktok'ta hit oldu! Binlerce etkileşim aldı

Kuzey Kore'nin lideri propaganda şarkısı 'Can Baba' ile TikTok'ta viral oldu!
Kuzey Kore'nin lideri propaganda şarkısı 'Can Baba' ile TikTok'ta viral oldu!

Aktüel

Kuzey Kore'nin lideri propaganda şarkısı 'Can Baba' ile TikTok'ta viral oldu!

Kuzey Kore'nin lideri propaganda şarkısı 'Can Baba' ile TikTok'ta viral oldu!
Kuzey Kore'nin lideri propaganda şarkısı 'Can Baba' ile TikTok'ta viral oldu!

Aktüel

Kuzey Kore'nin lideri propaganda şarkısı 'Can Baba' ile TikTok'ta viral oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23