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Tikrit'te 'uyuyan hücre' şüphesi'! Bomba yüklü araçla saldırdılar

Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı saldırıyı üstlenen olmasa da DAEŞ'in zaman zaman saldırı düzenleyen 'uyuyan hücreler'inden şüpheleniliyor.

18 Kasım 2018 Pazar 18:50
Tikrit'te 'uyuyan hücre' şüphesi'! Bomba yüklü araçla saldırdılar

Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi yaptığı açıklamada, Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü aracın patlatıldığını ifade etti.
İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirten Cuburi, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uyuyan hücreler sivilleri hedef alıyor

Cuburi, saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü DAEŞ’i sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DAEŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen, örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:50
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  2. Tikrit Polis Müdürlüğü
  3. Numan el-Cuburi
  4. Tikrit
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  7. uyuyan hücreler

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