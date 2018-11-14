Tiklerin sebebi ne?



Aileler çocuklarında baş gösteren ve fiziksel olarak da sıkıntıya yol açan bu gayrıihtiyarî davranışlar yüzünden korkuyla uzmanların kapısını artık daha sık çalıyor.

Sebep ne?

Peki sürekli göz kırpmaktan diş gıcırdatmaya, tırnak yemeden kafa sallamaya kadar birçok istek dışı davranışa neler yol açıyor? Ailelerin hangi hataları bu sıkıntıları artırabiliyor?

Tikler; kas gruplarının veya sesin ani, hızlı, tekrarlayıcı istek dışı hareketleri olarak tarif edilir.

En sık yüz, boyun, omuz, göğüs kafesi ve eller tutulur.



Basit veya karmaşık kas hareketleri de görülebilir. Hırıltı, boğaz temizleme, uygunsuz söz söyleme gibi davranışlar da olabilir.

Parmak emmeden diş gıcırdatmaya, cilt ve saç çekmeden kafa sallamaya dek birçok tik, çocuklarda zaman zaman görülebiliyor. Basit tikler tedavi gerektirmez ama tikin süresinin de önemli olduğunu da unutmamak gerek.

Çocuklarda tik

Çocuk yaşta; günlük hayatın karmaşası, okulda çetin rekabet ortamı, okul uyumunda sorunlar, sınav stresi, başarısızlık kaygısı, ailelerin mükemmeliyetçi yaklaşımları ve çocuktan da mükemmel olmasını beklemeleri, zorba çocuk yetiştirme yöntemleri veya tamamen disiplinsizlik, sınırsızlık, eve kardeş gelmesi, ev içi geçimsizlik, sağlık sorunları, akran ve kardeş anlaşmazlıkları, ana baba boşanması, istismar, ihmal edilme gibi sebepler çocukta baskı yaparak, tik denilen hareket bozukluklarının artışına vesile olmakta.. Hekimler, 'Çocukların en az yüzde 60’ının bu tip hareketlerden en az birini deneyimlediklerini bilmekteyiz” diyor.

Tiklere müdahale edilmemeli

Anne babaların, çocuklarında baş gösteren tiklere karşı müdahale etmemeleri ve bunu dile getirmemeleri gerektiği ısrarla vurgulanıyor.

Tik mi yoksa Tourette Sendromu mu?

Tiklerin bir yıldan uzun sürmesi ‘süreğen tik’ olarak adlandırılırken, günümüzde ‘nadir hastalık’lar arasında yer alan ve Tourette sendromu adı verilen, tiklerle giden karmaşık hastalığın da düşünülmesi gerekiyor.

Tourette sendromunun, binde 0,5 oranında görülen, 10-12 yaşta artan, genetik zemini de olduğu düşünülen özel bir hastalık.Hastaların %10’unda uygunsuz sözler söyleme eşlik eder. Erkek çocuklarda 3-4 kat daha fazla görülür.

Bir yıldan uzun süren tikler varsa, hasta 18 yaş altındaysa ve eşlik eden tıbbi bir sorun yoksa bu akla gelmelidir. Beynin bölgesel işlev bozukluğu olduğu düşünülmektedir ve bunu destekleyen kanıtlar artmaktadır. Genetik, nörobiyolojik, psikolojik, çevresel etkilerin varlığı tartışılmaktadır. Stres bunda da önemli bir sebeptir. Çoğunlukla tıbbi destek gerekir. Tekrarlayan ataklar olabilmesine mukabil, ergen ve yetişkin hadiselerde 2/3 oranında düzelme beklenebiliyor.

Çocuğun sıkıntısında payınız olduğunu unutmamalısınız

Çocuğunuz için duyarlı ve sevgi dolu bir aile ortamınız olmalı.

Kardeşleri varsa aralarında dengeli davranmalı, küçüğü kayırmak gibi taraf tutmamalısınız.

Eve yeni kardeş geldiğinde “Abi-abla oldun, büyüdün ya da sen kardeş istiyordun!” gibi sözlerden kaçınmalısınız. Böylece çocuğunuza kaldıramayacağı bir yük yüklememelisiniz.

Çocuğunuzdan beklediğiniz başarı düzeyinin, çocuğun intikal, idrak, anlama düzeyi ve gelişimi ile uyumlu olması için çaba gösterin.

Uyku saatlerinin düzenli olmasına, bilgisayar, cep telefonu ve tablet kullanımını sınırlandırmaya dikkat edin.

Açık hava etkinliklerine katılımını ve yaşıtları ile beraber zaman geçirmesini sağlayın.

Ev içi ve dışında çocuklarınızla ailece zaman geçirin.

Altı yaşından itibaren spora yönlendirin.

Velhasıl sorunun ortaya çıkmasında kendi payınızın büyük olacağını bilerek çocuğunuza yaklaşımınızı yeniden gözden geçirin.