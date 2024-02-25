Tıkanmış, yağlanmış lavaboları açmak için savaş veren 3 yöntemin katkısı çok: ilişkin hazırlığı

Bazen mutfak veya banyoda hoş olmayan kokular hissedersiniz. Bu genellikle tıkanmış bir lavabodan kaynaklanır. İşte tıkanmış lavaboları açmanın 5 pratik yolu…

Lavabo giderini açmak, birçok kişinin ilgisini çeken bir konudur. Bu işlem kimyasal ürünlerle gerçekleştirilebilir. Ancak, evlerinde kimyasal ürünler kullanmak istemeyenler için doğal yöntemlerle lavabo açma konusunda araştırma yapanlar, en basit önerilerle mutfak temizliğine başlayabilir. Kimyasal ürünler, havayla temas ettiklerinde solunuma zararlı maddeler salarlar. Bu yüzden ev temizliğinde doğal yöntemler popüler hale gelmiştir.

Lavabo açma konusunda ne yapılacağını merak edenler, burada doğal lavabo açma önerileri bulunmaktadır. İşte tıkanmış lavabonuzu hızlıca açabileceğiniz 3 pratik yöntem:

1. Lavabo Giderindeki Kalıntıları Peçete ile Temizleyin Bulaşık yıkarken lavabo içine bazı yemek artıkları düşer. Bu yemek artıkları lavabo deliklerini tıkar, suyun akış hızını azaltır ve gider borularında birikinti oluşturur. • Lavabonun tıkanmasını önlemek istiyorsanız, her bulaşık yıkama sonrası kalan artıkları peçete ile toplayıp çöpe atabilirsiniz. • Yemek artıkları hem lavabo giderinin kötü kokmasına hem de gider borularının tıkanmasına neden olur. • Lavabo açma işlemine öncelikle bu adımla başlamanız önerilir. Aksi takdirde dolu olan lavabo, uygulanan işlemi kabul etmez ve kullandığınız malzemelerin etkisini gösteremez.

2. Tel Yardımıyla Lavaboyu Temizleyin • Lavabo giderinde bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız, kalın bir tel yardımıyla delikleri temizleyebilirsiniz. • Bir yandan lavabo deliklerine teli sokarken, diğer yandan musluğun suyunun açık olmasını sağlayın. • Siz deliklerden gideri temizlerken, su da kirlerin daha hızlı akmasını sağlar. Sıcak Su Akıtın • Sıcak su, yemek artıklarını daha hızlı eritir ve akıtır. • Bu nedenle lavabo giderini ve tıkanıklığı açmak için zaman zaman kaynar su dökmeniz gerekmektedir. • Her bulaşık yıkama sonrasında veya banyo lavabosunu kullanımdan sonra, lavabo deliklerinden sıcak su akıtmanız önerilir.

3. Karbonat ve Sirke ile Temizleyin Lavabo tıkanıklığını açmak ve lavabo giderinde oluşan kireçlenmeyi önlemek için evinizde bulunan sirke ve karbonat size yardımcı olacaktır. Nasıl mı? • Boş ve su akıtılmış lavabonun içine 1 fincan dolusu karbonat dökün. • Karbonatın tüm lavabo yüzeyine yayılmasına dikkat edin. • Özellikle lavabo deliklerine bolca karbonat dökün. • Şimdi karbonatın üzerine beyaz sirke veya elma sirkesi dökün ve karbonatın köpürmesini bekleyin. • Sirke ile reaksiyona giren karbonat, keskin bir koku yayacaktır, bu esnada kokuyu solumayın. • 5 dakika bekledikten sonra hem lavabonun içini hem de delikleri süngerle silin ve lavabo deliklerine sıcak su gönderin. • Lavabonun gideri ve delikleri tertemiz olacaktır.

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Tuz ve Sirke ile Temizleyin Evinde karbonat olmayanlar, lavaboyu nasıl temizleyeceklerini düşünüyor. Onlar için de bir önerimiz var. Eğer evinizde sofra tuzu veya kaya tuzu varsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz: • Öncelikle lavabo deliklerine 1 çay bardağı kadar tuz dökün. • Tuzun deliklere girmesini ve delik kısmını kaplamasını sağlayın. • Tuzu döktükten sonra, üzerine istediğiniz bir tür sirke dökün. Elma sirkesi veya beyaz sirke, bu konuda size yardımcı olacaktır. • Tuz ve sirke, aynı anda reaksiyona girerek lavabo giderinde oluşan kirleri ve kireçleri temizleyecektir. • Bu yöntemi denedikten sonra, lavabo giderine kaynar su dökerek son rötuşları yapın. • Lavabo deliklerinin uzun süre temiz kalması için, bu temizlik önerilerini her hafta denemeniz tavsiye edilir. • Lavabo açma işlemi ertelendiğinde ve ihmal edildiğinde, mutfak ve banyolarda kötü koku oluşabilir.

LAVABOLAR NEDEN TIKANIR?

Tıkanmış lavaboların en yaygın nedenleri aşağıdakilerdir:

1. Yiyecek Artıkları: Lavaboya atılan yiyecek artıkları lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

2. Yağ ve Kir: Yağ ve kir, lavabo borularının duvarlarında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

3. Sabun Kalıntıları: Sabun kalıntıları, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

4. Yabancı Nesneler: Lavaboya atılan yabancı nesneler, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir1.

5. İnşaat Kalıntıları: Yapı inşaatı sırasında boru içinde kalan inşaat kalıntıları, lavabo tıkanıklığına yol açabilir.

6. Gider Borularına Verilen Meyilin Yetersizliği: Yapı inşaatı sırasında, gider borularından suyun akışını sağlamak için boruya verilen meyilin yetersiz olması, lavabo tıkanıklığına neden olabilir.

7. Kireçlenme: Zamanla kireçlenme meydana gelir ve bu kireçlenme boru çapını daraltır, tıkanıklığa sebep olur.

Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, mutfak lavabonuzun tıkanmaması için alınabilecek önlemler ve etkili temizlik yöntemleri büyük önem taşır.LAVABO TIKANIKLIĞI NASIL ÖNLENİR?

Lavabo tıkanıklığını önlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Yiyecek Artıklarını Engelle: Lavaboya atılan yiyecek artıkları lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir. Mutfakta bulaşıkları yıkarken kullanabileceğiniz bir mutfak süzgeci en büyük yardımcınız olacaktır.

2. Yağ ve Kirin Birikmesini Önle: Yağ ve kir, lavabo borularının duvarlarında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

3. Sabun Kalıntılarını Temizle: Sabun kalıntıları, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.4. Yabancı Nesneleri Engelle: Lavaboya atılan yabancı nesneler, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

5. Düzenli Temizlik Yap: Lavabo giderlerini temizlemek için, haftada bir kez giderden içeri sıcak su boşaltın.

6. Doğal Yardımlardan Faydalan: Zaman zaman gideri tuz, kabartma tozu ve sıcak su kullanarak temizleyin.

Bu adımlar, lavabo tıkanıklığını önlemek için etkili olabilir. Ancak, tıkanıklık oluştuğunda profesyonel yardım almak en iyisi olabilir.