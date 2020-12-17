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Aktüel TİKA’nın Pakistanlı kadınlara yönelik "mikro bahçecik" projesi tamamlandı
Aktüel

TİKA’nın Pakistanlı kadınlara yönelik "mikro bahçecik" projesi tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:01:49 -
TİKA’nın Pakistanlı kadınlara yönelik "mikro bahçecik" projesi tamamlandı

İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Pakistanlı kadınların evde kendi sebzelerini yetiştirebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan "mikro bahçecik" projesi tamamlandı.

Projenin son aşamasında eğitimlerini tamamlayan 200 kadının evde gerekli üretimi yapabilmesi için malzemeler, başkent İslamabad’da yapılan törenle teslim edildi. Törene, Ravalpindi Kalkınma Otoritesi Başkanı Tarık Mahmut Murtaza, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, Behbud Vakfı Başkanı Abida Malik ile projeden faydalanan kadınlar katıldı.

Törende konuşan Ravalpindi Kalkınma Otoritesi Başkanı Murtaza, TİKA tarafından haziran ayında başlatılan mikro bahçecik projesinin çok ilgi gördüğünü ve önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin de projeye yönelik farkındalığı artırdığını belirten Murtaza, projenin diğer belediyeler ve kamu kurumlarınca da ilgi gördüğünü ifade etti.

Kadınların güçlendirilmesi amacıyla yürütülen proje sayesinde, kadınlara kendi evlerinde, balkonlarında ve bahçelerinde organik sebze yetiştirebilecekleri ortam sağlandı. Projeyle kadınların ev ekonomilerine de katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Model olarak ortaya konulan projenin, sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla da aralıklı olarak denetlenmesi planlanıyor.

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