Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti
Ağrı Doğubayazıt’ta evdeki tıkalı lavaboya tuz ruhu ve kimyasal ürün dökmesi sonucu yüzü, kulağı, kolları, elleri ve vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan esnaf İbrahim Tilaver’in Erzurum’da tedavisi sürüyor.
52 yaşındaki Tilaver, soğuk suyla yapılan müdahalenin ardından, yakınlarının yardımıyla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine oradan da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.