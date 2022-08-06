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Yerel Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti
Yerel

Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti

Ağrı Doğubayazıt’ta evdeki tıkalı lavaboya tuz ruhu ve kimyasal ürün dökmesi sonucu yüzü, kulağı, kolları, elleri ve vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan esnaf İbrahim Tilaver’in Erzurum’da tedavisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 11:37:00 -
Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti

52 yaşındaki Tilaver, soğuk suyla yapılan müdahalenin ardından, yakınlarının yardımıyla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine oradan da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

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