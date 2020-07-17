TİKA’dan Zimbabve’de 1000 aileye gıda ve hijyen yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zimbabve’nin Marondera ve Chegutu bölgeleri başta olmak üzere fakir bölgelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak amacıyla 1000 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Türkiye'nin Harare Büyükelçiliği iş birliğinde Zimbabve’nin Marondera ve Chegutu bölgeleri başta olmak üzere fakir bölgelerde 1000 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Chegutu’nın Gadzema bölgesinde Kovid-19'dan etkilenen ailelere dağıtılan paketlerde, en çok ihtiyaç duyulan malzemeler şeker, pirinç, un, yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra sabun gibi hijyen malzemeleri de bulunuyor.



Gadzema Camii İmamı Jamaad Musa, gelen yardımlardan dolayı TİKA ve Türk milletine minnettar olduklarını dile getirdi.

Bölgede yaşayan Llewelyn Sharief Phiri ise “Evimde yiyecek hiçbir şeyim kalmamıştı ve nereden yiyecek bulacağımı bilemiyordum. Tam zamanında geldikleri için TİKA’ya minnettarım." ifadelerini kullandı.