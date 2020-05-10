TİKA'dan Ürdün'deki yoksul ailelere gıda yardımı

AMMAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'deki muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Ürdün Haşimi Hayır Cemiyetine (JHCO) 1000 gıda paketi teslim etti.

TİKA Ürdün Koordinatörü Kürşad Mahmat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda paketlerinin içinde ramazan ayında insanların ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerinin bulunduğunu söyledi.



Mahmat, gıda paketlerinin, Ürdün'deki yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirtti.

Mahmat, TİKA'nın, Ürdün'ün tüm kentlerinde gıda yardımı dağıtımına yönelik büyük bir program hazırladığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bunu tam olarak gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 9 can kaybı, 522 de vaka bulunuyor.