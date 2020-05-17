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TİKA'dan Tunuslu çiftçilere bal arıcılığı desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:39:43 -
TİKA'dan Tunuslu çiftçilere bal arıcılığı desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunuslu çiftçilere bal arıcılığı için gerekli teknik eğitim ve ekipman desteği sağladı.

TİKA Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke ortalamasının üzerindeki yıllık yağış miktarı ve zengin bitki örtüsü dolayısıyla bal arıcılığı faaliyeti için ülkenin en elverişli bölgelerinden biri olarak bilinen Beja'da TİKA yerel partnerleriyle iş birliği halinde bal arıcılığını teşvik eden proje gerçekleştirildi.

Bal arıcılığı konusunda teknik eğitim verilen Tunuslu 10 genç çiftçiye, arıcılık, bal üretimi ve pazarlaması faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanın TİKA tarafından sağlandığı belirtildi.

Proje kapsamında her çiftçiye 10’ar adet kovan ve arı kolonisinin yanı sıra tulum, maske, eldiven, fırça ve körükten oluşan arıcı seti, temel petek, besleyici şeker, toz kükürt gibi arıcılık için gerekli olan diğer malzemeler verilirken, bal üretimi ve pazarlanmasında kullanılabilecek diğer malzemelerin de ortak kullanımına sunulmak üzere TİKA'nın bölgedeki yerel partnerlerine teslim edildiği aktarıldı.


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