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Aktüel TİKA'dan Mozambik devlet televizyonu TVM'ye "dijital yayına geçme" desteği
Aktüel

TİKA'dan Mozambik devlet televizyonu TVM'ye "dijital yayına geçme" desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:13:59 -
TİKA'dan Mozambik devlet televizyonu TVM'ye "dijital yayına geçme" desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik devlet televizyonu TVM'nin yayın kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen projeleri başarıyla tamamladı.

TİKA'da yapılan yazılı açıklamada, Mozambik’in en büyük kitle iletişim platformu ve devlet televizyonu olan TVM’e yönelik TİKA tarafından geliştirilen "Yayın Kalitesinin Artırılması Projesi" ile "Medya Eğitimleri Projesi"nin tamamlandığı bildirildi.

Yayın Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında, TVM’in dijital yayına geçme sürecine destek olmak amacıyla kanala ses ve yayın kalitesini artırıcı ekipman desteğinde bulunan TİKA, öncesinde Anadolu Ajansı iş birliğinde organize edilen Medya Eğitimleri Projesi kapsamında, diplomasi ve enerji muhabirliği alanında TVM personeline eğitimler vermişti.







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