TİKA'dan Moğolistan'a destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da Nalayh Meslek Edindirme Eğitim ve Üretim Merkezine ekipman yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1954 yılında kurulan ve ülkenin en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Nalayh Meslek Edindirme Eğitim ve Üretim Merkezi bünyesindeki kaynakçılık bölümünde kullanılan eğitim malzemesinin işlevsel özelliğini kaybetmiş olmasından dolayı aksaklıklar yaşanıyordu.

TİKA'nın yürüttüğü projeyle modern ekipmanla yenilenen kaynakçılık bölümü tekrar hizmete açıldı.

Her yıl 60 öğrencinin eğitim alması planlanan bölüm sayesinde Moğolistan’da istihdamın artırılması hedefleniyor.

Nalayh Belediye Başkanı Radnaabazar Çoijinsambuu, teslim töreninde yaptığı konuşmada, merkez kurulduğundan bu yana kaynakçılık eğitim ekipmanının yenilenmediğini ve eski olmasından dolayı öğrencilere eğitim vermekte zorluk çektiklerini ifade etti.

TİKA'nın ihtiyaç duyulan ekipmanı temin etmesiyle sorunun giderildiğini dile getiren Radnaabazar, "Bu projeyle hem öğrencilerin sayısı hem de eğitim kalitesi artırılarak Nalayh Belediyesinin inşaat sektörünün kalkınmasına fayda sağlanacaktır." dedi.

Radnaabazar, verdikleri destek için Türk halkı ve devletine teşekkür etti.