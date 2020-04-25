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Aktüel

TİKA'dan Meksikalı çocuklara 23 Nisan hediyesi

2020-04-25 14:08:40 -
TİKA'dan Meksikalı çocuklara 23 Nisan hediyesi

BUENOS AIRES (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'daki Türkiye Okulu'nu, yenileyip ekipman desteğinde bulunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda teslim etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Türkiye İlkokulu, TİKA tarafından tamamen yenilendi.

Modern ekipmanlarla donatılan okul 23 Nisan'da yetkililere teslim edildi.

Okul Müdürü Edgar Sanchez, teslim sırasında "Bu zor günleri atlatıp çocuklarımız döndüğünde onları çok güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Bu okul Türkiye’nin bir parçası ve yeni yüzüyle şimdi çok daha güzel. Türkiye’ye ve Türk halkına sonsuz teşekkürler." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören düzenlenmeden teslim edilen Meksiko’daki Türkiye adını taşıyan tek okulun 405 öğrencisi bulunuyor.

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