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Aktüel TİKA'dan Kolombiya’da maske üretim tesisi kurulmasına destek
Aktüel

TİKA'dan Kolombiya’da maske üretim tesisi kurulmasına destek

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:23:38 -
TİKA'dan Kolombiya’da maske üretim tesisi kurulmasına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok görüldüğü ülkelerden Kolombiya'nın Narino bölgesindeki Tumaco kentinde maske üretimi tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun Kolombiya Başkan Yardımcılığı ile Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Bütünleşme Sekreterliği iş birliğinde kurulan maske üretim tesisiyle Narino'da yaşayan 100 kadına istihdam sağlandı.

Cerrahi maske üretimi için kurulan tesiste birçok komşu şehrin ihtiyacının karşılanması için üretim yapılması da hedefleniyor.

Tesisin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Martha Lucia Ramirez, Ulusal Hükümet tarafından yürütülen girişimcilik ve cinsiyet eşitliği stratejilerine verdiği destek için TİKA'ya teşekkür etti.

Proje sayesinde kırsal kesimde yaşayan kadın dernekleri ve yüzlerce ailenin ekonomik olarak faydalanacağını belirten Ramirez, "Kadınlara imkan tanıyan projeler benim için önceliklidir, çünkü şuna eminim ki bizlerin ekonomik özgürlüğü ve çalışmamız arttıkça liderlik kapasitemiz de artacak. Ülkemizin dönüşümüne destek olacağız, maskelerin değişik dizaynlar ile kamu-sektör iş birliğinde satılabilmesini hatta ihraç edilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Narino Valiliği Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Bütünleşme Sekreteri Carmen Elisa Olaya Batalla ise ekonomik canlanma ve varlıkların zengileşmesi sayesinde ailelerin birçok ekonomik fırsat edineceğine işaret ederek, "TİKA’nın desteği olmasaydı bu proje mümkün olmazdı." dedi.








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