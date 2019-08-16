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TİKA’dan, Kolombiya Catatumbo bölgesindeki okul ve sağlık merkezlerine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Norte de Santander departmanındaki farklı bölgelerde bulunan üç okul ve iki sağlık merkezine teknik ekipman desteği verdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:41
TİKA’dan, Kolombiya Catatumbo bölgesindeki okul ve sağlık merkezlerine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Norte de Santander departmanındaki farklı bölgelerde bulunan üç okul ve iki sağlık merkezine teknik ekipman desteği verdi.


Kolombiya’da iç çatışma, terör ve göçmen sorunlarından en çok etkilenen bölgelerdeki öğrencilerin ve halkın, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanabilmeleri için sağlanan destek Kolombiya Ulusal Ordusu Bütünleşik Harekât ve Kalkınama Birimi işbirliğinde gerçekleştirildi.


TİKA, Catatumbo olarak adlandırılan bölgede, ulaşımı oldukça zor ve kaynaklara erişimi son derece kısıtlı olan ‘Mi Linda Infancia’, ‘La Angalia’ ve ‘Vetas Central’ adlı okullara; eğitici kitap, sözlük, bilgisayar, sıra ve sandalye takımları, spor ekipmanı temin etti. Proje kapsamında ‘Las Mercedes’ ve ‘Comunidad Bari’de bulunan sağlık merkezlerine ise tekerlekli sandalye, defibrilatör, sedye, mikroskop başta olmak üzere çeşitli sağlık ekipmanı ve tıbbi malzeme temin edildi. Tibu şehrinde düzenlenen dağıtım töreninde temin edilen ekipman okul ve sağlık merkezi yöneticilerine teslim edildi.


Törende konuşan Tibu Belediye Başkanı Jess Alberto Escalante, 700’den fazla öğrenci ile Kolombiyalı ve Venezuelalı göçmenlerden oluşan 2.000 kişiye eğitim ve sağlık alanında sağlanan desteğin önemine dikkat çekti. Escalante, “Şu ana kadar aldığımız en büyük yardımlardan olan ve TİKA tarafından tüm bölge halkının hizmetine sunulan bu büyük destek sayesinde bölgemizin ekonomik ve sosyal dönüşümünün sağlanması, barışın tesis edilmesi mümkün olacaktır’’ dedi.


Projeden kapsamında yeni donanım ve öğrenim malzemelerine kavuşan Puerto Barco kırsalı okulunun Müdürü José Ignacio Seplveda, şunları söyledi: “Catatumbo bölgesinde yaşayan halk yıllardır bu desteği bekliyordu. Bölgemizdeki çatışmaların acıları hala taze. Tanrıya şükürler olsun ki bugün bize Türkiye’den uzanan bu yardım eli sayesinde öğrencilerimiz daha iyi koşullarda eğitim alacak ve bizler de bu bölgede büyüyen başarılı nesiller yetiştirebileceğiz’.


Kolombiya Ulusal Ordusu Bütünleşik Harekât ve Kalkınma Birimi Tugay Komutanı Andrés Pearanda, bu projenin orta vadede bölgede yaşayan halklara ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını, uzun vadede ise bölgenin gelişimine ve barışın tesis edilmesinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.


Catatumbo bölgesi Kolombiya’nın Venezuela sınırında bulunmakta; düzensiz göç, narkotrafik, başta ELN olmak üzere terör örgütü ve mafya çatışmaları gibi barış ve huzur ortamında yaşamayı zorlaştıran birçok etkenden yıllardır zarar görmektedir.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:41
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