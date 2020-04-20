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TİKA'dan Karadağlı ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı

2020-04-20 17:22:38 -
TİKA'dan Karadağlı ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde Karadağ'ın Tuzi şehrinde yaşayan 300 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Salgın nedeniyle kısmi karantina altında tutulan Tuzi'deki Zekat Vakfı iş birliğinde yapılan yardım kapsamında, TİKA gönüllüleri, başta salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılar olmak üzere bin 500 kişiye ulaştı.

Yardımın ulaştırıldığı ihtiyaç sahipleri, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Vaka sayısının artmasıyla 21 gün karantina altında tutulan Tuzi'de, 14 Nisan'dan itibaren tedbirler hafifletilmişti. Tuzi'de 8.00-14.00 saatlerinde aile bireylerinden bir kişinin dışarı çıkabileceği, ayrıca eczane ve marketlerin de hizmet vermeye başladığı açıklanmıştı.

Karadağ'da Kovid-19 vaka sayısı 311, can kaybı 5 olarak açıklanmıştı.

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