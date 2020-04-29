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TİKA'dan Karadağ'daki öğrenci yurduna destek

Yurdun yemekhane ve çamaşırhanesinde kullanılan kullanım ömrünü doldurmuş endüstriyel ekipmanlar TİKA tarafından yenilendi

2020-04-29 15:50:00 -
TİKA'dan Karadağ'daki öğrenci yurduna destek

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Çetinye şehrindeki devlet öğrenci yurduna endüstriyel ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kültür başkenti konumundaki Çetinye'de çok sayıda eğitim kurumu bulunduğu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun devlet öğrenci yurdunda kaldığı belirtildi.

Çetinye'de 1871'de inşa edilen yurdun bugün 220 öğrenciye iaşe, 109 öğrenciye ise konaklama hizmeti verdiği kaydedilirken, yurdun yemekhane ve çamaşırhanesinde bulunan kullanım ömrünü doldurmuş endüstriyel ekipmanların TİKA tarafından yenilendiği ifade edildi.

Açıklamada, temin edilen modern ekipmanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek Yurt Müdürü Ana Kavaja'ya teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaja, ailelerinden uzak eğitim gören öğrencilere temiz, sağlıklı ve düzenli hizmet sunmak istediklerini belirterek, hizmet kalitesinin artırılması noktasında Türkiye tarafından temin edilen ekipmanların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

TİKA Podgorica Program Koordinatörü Muhammed Ünal da salgına karşı öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet almalarına TİKA olarak imkan tanımaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen etkin mücadele kapsamında desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

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