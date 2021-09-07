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TİKA'dan Kamerun'da bir ilkokulda eğitime destek
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Dünya TİKA'dan Kamerun'da bir ilkokulda eğitime destek
Dünya

TİKA'dan Kamerun'da bir ilkokulda eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Nsem ilçesindeki Mekone 4 İlkokuluna 3 derslik ve 2 ofisten oluşan iki ek blok inşa ederek tefrişatlarını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 17:06:00 -
TİKA'dan Kamerun'da bir ilkokulda eğitime destek

Mekone 4 İlkokulunda düzenlenen açılış törenine, Nsem Kaymakamı Christian Nseth, Belediye Başkanı Dona Benjamin, TİKA Yaounde Program Koordinatörü Burak Özden ve birçok ilçe sakini katıldı.

Törende konuşan Özden, ilçe halkının özverili çalışmasıyla bir aydan kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilen projenin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve Kamerun'da eğitim projelerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Nsem Kaymakamı Christian Nseth konuşmasında, Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını ileterek okulun artan kapasitesi ile civar ilçelerden de çok sayıda öğrenciye eğitim verebilecek hale geldiğini, bunun kendileri için çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Tören sonunda geçen eğitim yılında başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

 

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