TİKA'dan Hırvatistan'da "Dostluk Spor Buluşması"

ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın Slunj şehrinde "Dostluk Spor Buluşması" düzenlendi.

Batı Balkanlar'da bölgesel dostluk projelerini sürdüren TİKA'nın düzenlediği etkinlikte, Hırvatistan ve komşusu Bosna Hersek'ten 8-14 yaşlarındaki çocuklardan oluşan futbol ve hentbol takımları mücadele etti.

Slunj Belediye Başkanı Jure Katic, burada yaptığı konuşmada, sporun çocukları birleştiren önemli bir unsur olduğunu belirterek, "TİKA’nın sponsor olmasından dolayı mutluyuz." dedi.

Bosna Hersek'in Cazin Belediye Başkan Yardımcısı Jusuf Bajraktarevic de TİKA tarafından düzenlenen spor buluşmasının Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek arasındaki iyi ilişkilerin bir yansıması olduğunu vurguladı.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ise Hırvatistan'da gençlere yönelik projelerin devam edeceğini kaydederek, buluşmaya ev sahipliği yapan Slunj şehrine ve takımlara teşekkür etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Slunj'daki Halk Eğitim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'ni yenileyen TİKA'nın bu yıl da burada bir spor buluşması düzenleyerek iki ülkeden çocukların futbol ve hentboldaki becerilerini sergilemesine önayak olduğu ifade edildi.