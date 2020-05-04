TİKA’dan Gürcistan’da bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Gürcistan’da ihtiyaç sahibi bin aileye, temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıtıldı.

KOVİD-19 pandemisi ile mücadele kapsamında daha önce Vaziani Sosyal Yaşam Merkezindeki ekmek fırınında günlük 5 bin ekmek üretimi ve yine Vaziani Dikiş ve Ayakkabı Atölyesinde 25 bin adet cerrahi maskenin üretimini hayata geçiren TİKA, Acara, Samegrelo, Guria, Svaneti, Kartli ve Kakheti Bölgelerindeki ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

Salgından en çok etkilenen gruplarından başında gelen göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tsalenjiha İlçesi Belediye Başkanı Besik Partshvanıa, TİKA’ nın yapmış olduğu yardımların anlamının görülenden kat ve kat fazla olduğunu belirterek, salgınla mücadele kapsamında yapılan bu yardımlar sayesinde yalnız olmadıklarını hissettirdiği için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Gıda yardım kolilerinin ailelere dağıtıldığı Guria ilçesinde ise dayanışma ve yardımlaşmanın önemine atıfta bulunan Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze TİKA’ nın bu projeyle insanlığa hizmet ettiğini, yapılan yardımlara bölge halkının çok ihtiyacı olduğunu, ihtiyaç sahibi ailelerle bu yardımları buluşturan herkese teşekkür ettiğini iletti.