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Aktüel TİKA'dan Güney Sudan'da marangozluk atölyesine destek
Aktüel

TİKA'dan Güney Sudan'da marangozluk atölyesine destek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:36:51 -
TİKA'dan Güney Sudan'da marangozluk atölyesine destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da bir meslek lisesindeki marangozluk atölyesine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, başkent Juba'da, geçen yıl çeşitli mesleki alanlarda yardımlarda bulunduğu teknik liseye, bu yıl da üretimin devamlılığı için marangozluk atölyesi kurulumuna malzeme desteği sağladı.

Marangozluk atölyesi, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Recep Öztop, Güney Sudan Eğitim Bakanlığı Bölge Müdürü Emmanuel Lado, TİKA Juba Program Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Öztop, TİKA'nın malzeme desteği sağladığı marangozluk atölyesinin, Güney Sudan hükümeti tarafından kendilerine verilen ihtiyaç listesinde yer aldığını belirterek, Başkanlığın, üretime yönelik projelere katkı sağladığını kaydetti.

Güney Sudan Eğitim Bakanlığı Bölge Müdürü Lado da TİKA tarafından kurulan marangozluk atölyesinin meslek lisesi için çok önemli olduğunu ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını söyleyerek, kendilerine verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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