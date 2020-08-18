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Aktüel TİKA’dan Filipinli çiftçilere destek
Aktüel

TİKA’dan Filipinli çiftçilere destek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:53:09 -
TİKA’dan Filipinli çiftçilere destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler’in Samar adasında çiftçilere tarım makineleri ve ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'in en fakir bölgelerinden Samar adasındaki çiftçilerin, makine ve ekipman yetersizliği gibi zorluklar nedeniyle ilkel şartlarda tarım faaliyetlerini sürdürdüğü ve ortalamanın çok altında mahsul aldıkları kaydedildi.

Sulama için yalnızca yağmur suyunun kullanıldığı ve su kaynaklarına ulaşım konusunda yaşanan zorlukların çiftçilerin ürün almasını zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, Quindapondan Doğu Samar San Pedro Çiftçiler Birliğine TİKA tarafından sağlanan 2 adet el traktörü, 2 adet pirinç harman makinesi, 8 adet su motoru ile su sıkıntısı çeken çiftçilerin tarım verimliliğinin arttırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar hiçbir uluslararası yardım kuruluşunun gitmediği bölgede, TİKA tarafından yapılan desteğin bölge halkı ve Filipinli yetkililer tarafından takdirle karşılandığı vurgulandı.

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