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Aktüel

TİKA'dan Cezayir'in idari altyapısına destek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:04:32 -
TİKA'dan Cezayir'in idari altyapısına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir Milli Ekonomi ve Sosyal Konsey Başkanlığı (CNES) bünyesinde "Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi" kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'de cumhurbaşkanlığına bağlı hizmet veren CNES bünyesinde kurulan merkezde, öncelikle şehir ve bölge planlama, sağlık, ekonomi ve enerji alanlarında planlama faaliyetleri yürütülecek.

İlerleyen dönemlerde, Cezayir kamu kurumlarında ve belediyelerde aynı amaçla oluşturulacak birimlerde görev yapacak personelin eğitimi de TİKA tarafından kurulan merkezde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den gelecek uzmanlar tarafından yerinde eğitimin yapılacağı araştırma merkezinde uzaktan eğitim de verilebilecek.

CNES Başkanı Prof. Dr. Redha Tir, konsey olarak TİKA ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurulan merkezin ülkedeki planlama ve bilgi merkezi oluşturma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Tir, merkezin TİKA-CNES iş birliği açısından önemli bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi.

TİKA Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik de merkezde öngörülen alanlar dışında ilerleyen dönemlerde tarım, eğitim, su, taşımacılık ve kamu güvenliği gibi birçok farklı alanlarda planlama ve eğitim hizmetlerinin verileceğini ifade etti.

Çevik, merkezin ayrıca Türkiye'deki ilgili kurumlar ve üniversitelerle iş birliği içerisinde sürekli bir eğitim ve bilgi merkezi görevini üstleneceği değerlendirmesinde bulundu.

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