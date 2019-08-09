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TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek

09 Ağustos 2019 Cuma 15:19
TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bangladeş’in Khulna kentinde bulunan Görme Engelliler Topluluğu'na malzeme desteği sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, TİKA'nın Khulna'daki Görme Engelliler Topluluğu'na bir adet bilgisayar, görme engelliler için özel yazılım, kabartma yazabilen yazıcı ve 10 bin adet sarf malzemesi temin ettiği bildirildi.

Görme Engelliler Topluluğu Başkanı Lion Moin Uddin Chowdhury, malzeme teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, resmi rakamlara göre, Bangladeş toplumunun yüzde 10'unun engelli kabul edildiğini söyledi.

Chowdhury, engellilerin önemli bir kısmının görme engelli olduğuna değinerek, "Topluluk olarak görme engellileri eğiterek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak istiyoruz. TİKA’nın yapmış olduğu bu destek bizleri çok duygulandırdı. Tüm topluluk adına teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Bangladeş Koordinatörü İsmail Gündoğdu ise yaptığı konuşmada, "Bangladeş ve Türkiye’nin dostlukları yüzlerce yıla dayalıdır. Türkiye halkı Hint Müslümanlarının İstiklal savaşındaki yardımlarını asla unutmadı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:19
  1. Bangladeş
  2. TİKA

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