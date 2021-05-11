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Aktüel TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere bayram hediyesi
Aktüel

TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere bayram hediyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın Belh ve Badahşan vilayetlerindeki yetimhanelerde kalan 350 yetime bayram hediyesi gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 12:48:00 -
TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere bayram hediyesi

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Belh vilayeti Mezar-ı Şerif yetimhanesindeki 94, Badahşan vilayeti yetimhanesindeki 256 yetime bayram hediyesi takdim edildi.

TİKA'nın "Her Şey Bir Tebessüm İçin" sloganıyla düzenlediği bayram hediyesi projesi kapsamında çocuklara kıyafet, ayakkabı, okul çantası ve kırtasiye gibi okul gereksinimleri ulaştırıldı.

Mezar-ı Şerif il yetimhanesinde hediyelerin teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh Vilayeti İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh vilayeti Çalışma ve Sosyal İşleri Müdürü Matiullah Metin ve yetimhane personeli katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos Turgut, çocukların bayramını kutlayarak TİKA tarafından hazırlanan hediye paketlerini çocuklara dağıttı.

Belh İl Şura Başkanı Hadid de yetimhanenin inşası, tefrişatı ve tüm malzemelerinin de TİKA tarafından temin edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ile halkına ve TİKA'ya yapmış olduğu tüm desteklerinden dolayı teşekkür eden Hadid, çocuklara verilen bayram hediyeleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi.

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