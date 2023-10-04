TİKA umut oluyor! Filistin askerine spor salonu desteği

TİKA tarafından Ramallah kentinde Askeri Spor Federasyonu için kurulan spor salonunun açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Askeri Spor Federasyonu Başkanı Tuğgeneral Emel Halife, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Cengiz Eroğlu ve federasyon yetkilileri katıldı. Tuğgeneral Halife törende yaptığı konuşmada Filistin ve Türkiye arasındaki tarihi, kültürel bağlara değinerek, TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin “bu bağların güçlenerek devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu” belirtti. Halife, proje için Türkiye Cumhuriyeti’ne, TİKA’ya ve Türk halkına şükranlarını sundu.