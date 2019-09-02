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TİKA Kırgızistan'daki aile sağlığı merkezini yeniledi

Kırgızistan'ın kuzeyinde 54 doktorun görev yaptığı, 40 yıldır bakım görmeyen aile sağlığı merkezi yenilendi

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
TİKA Kırgızistan'daki aile sağlığı merkezini yeniledi

NARIN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), kış mevsiminin en çetin geçtiği Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesine bağlı At-Başı ilçesinde bulunan aile sağlığı merkezi yenilendi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, yüklenici firma aracılığıyla iki katlı ve 24 odadan oluşan, 54 doktorun görev yaptığı, 40 yıldır hiç bakım görmediği belirtilen aile sağlığı merkezini yenileyerek törenle teslim etti.

Törene Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, eşi Vasilika Fırat, Büyükelçiliğin İçişleri Müşaviri Mehmet Tatlı, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Erkin Çeçeybayev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Narın Milletvekili Almazbek Baatırbekov, Sosyal Demokrat Partisi Narın Milletvekili Jıldız Musabekova, Narın Valisi Amanbay Kayıpov ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, merkezin yenilenmesinde emeği geçen TİKA çalışanlarına, yüklenici firma yetkililerine ve hastane personeline teşekkür etti.

Fırat, gelecek yıl Narın kentinde ve Jumgal ilçesinde iki kreş açacaklarını, ayrıca Narın'ın Türkiye'deki kardeş belediyeleri Kastamonu ve Etimesgut'un kreş ve park inşa etme planlarını hayata geçireceğini söyledi.

Türkiye'nin Narın'a yatırımlarını sürdüreceğini ifade eden Fırat, bölgenin kalkınması için ekonomik projelere destek vereceklerini dile getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Çeçeybayev de TİKA'nın ülke genelinde hayata geçirdiği projelerle tanındığını ifade ederek, TİKA'nın sağlık alanındaki projelerini toplumun sağlığına katkı olarak gördüklerini vurguladı.

Çeçeybayev, Narın kentinde Sağlık İşleri Müdürlüğü binası ile veba gibi bulaşıcı ve öldürücü hastalıklarla mücadele merkezinin yenilenmesi konusunda yardım yapılması için ricada bulundu.

- "En büyük zenginlik sağlıktır"

Narın Valisi Kayıpov, Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Kırgız halkının 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'nı kutlayarak, bölgesine sağlık desteğinde bulunan Türk Büyükelçiliği ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Kayıpov, aile sağlığı merkezinin Türk kardeş devletinin desteği sayesinde yenilendiğine dikkati çekerek, "En büyük zenginlik sağlıktır. Sağlık olmazsa hiçbir gelişme olmaz. Bugün böyle güzel bir binayı teslim almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu da TİKA'nın 1992'den bu yana Kırgızistan Devleti ve halkının yanında olmaya gayret gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin Kırgızistan'da eğitim, sağlık, kültür ve sosyal alanlara yaptığı resmi kalkınma yardımının miktarı bir milyar ABD dolarını geçti. Maddi yardımın ne kadar olduğu çok önemli değil. Önemli olan Türk halkının Kırgız halkını unutmaması. Biz bunu çok önemsiyoruz. Aynı sevgiyi de Kırgız tarafından görmekteyiz. Bunun için devlet büyüklerimize saygı ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu'nun At-Başı ilçesine verdiği destek dolayısıyla madalyayla ödüllendirildiği törende Büyükelçi Fırat'ın eşi Vasilika Fırat da merkeze nazar boncuğu hediye etti.

Aile Sağlığı Merkezi Müdürü Toktorbay Kadırokunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başında bulunduğu merkezin 1978'de kurulduğunu ve o günden bu yana hiç tadilat görmediğini dile getirerek, "TİKA, binanın çatısını, pencerelerini, kapılarını, su, elektrik tesisatını, merdivenlerini ve tüm odalarını yeniledi. TİKA'ya Kırgız halkı, At-Başı ilçesi halkı, kendim ve personelim adından büyük teşekkür ediyorum." ifadelerini kulladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
  1. Aile Sağlık Merkezi
  2. Narın Bölgesi
  3. TİKA
  4. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

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