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TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı

Gönüllü öğrenciler, başkentte engellilere ait bir binanın tadilatına destek oldu

25 Ağustos 2019 Pazar 13:40
TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı

DAKAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan 16 gönüllü öğrenci, Çad’da faaliyetlerine devam ediyor.

Gönüllüler, başkent Encemine’de Çad Fiziksel Engelliler Birliği Hizmet Binasının tadilatına katılarak, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında binanın etrafına onlarca fidan dikti.

Öğrenciler, daha sonra Türkiye'den getirdikleri oyuncak, şeker ve balonları Çadlı çocuklara dağıtarak onlarla oyun oynadı.

TİKA gönüllüleri, dernek üyesi ampute basketbol oyuncularıyla pazartesi günü basketbol maçı yapacak.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve STK'ler iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:40
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